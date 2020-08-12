أمانة الاحساء تُصادر 6 أطنان من ” الأغذية الفاسدة”

المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً للخطط الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ، بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والمنفذة من قبل الأمانة تم وخلال شهر تحرير 721 مخالفة لمنشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية مع الاغلاق الاحترازي لمقهى شعبي نظير الاخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، كماتم مصادرة واتلاف 6000 كيلوغرام ( 6 طن ) من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك في نطاق بلديتي المبرز والعمران ، مضيفاً انه تم تنفيذ 1500 جولة رقابية رُصد من خلالها ملاحظات عدة متعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة من بينها ( تدني مستوى النظافة العامة ، اغذية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل) ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية .