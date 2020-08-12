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أمانة الاحساء تُصادر 6 أطنان من ” الأغذية الفاسدة”

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أمانة الاحساء تُصادر 6 أطنان من ” الأغذية الفاسدة”

أمانة الاحساء تُصادر 6 أطنان من ” الأغذية الفاسدة”
http://almnatiq.net/?p=892975
المناطق - الأحساء
كشف المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل عن انه وامتداداً للخطط الرقابية الشاملة لمنشأت الصحة العامة ، بالتزامن مع متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، والمنفذة من قبل الأمانة تم وخلال شهر تحرير 721 مخالفة لمنشأت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية مع الاغلاق الاحترازي لمقهى شعبي نظير الاخلال بتطبيق البروتوكولات الوقائية لفايروس كورونا المستجد ، كماتم مصادرة واتلاف 6000 كيلوغرام ( 6 طن ) من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك في نطاق بلديتي المبرز والعمران ، مضيفاً انه تم تنفيذ 1500 جولة رقابية رُصد من خلالها ملاحظات عدة متعلقة بمخالفة الاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة انشطة الصحة العامة من بينها  ( تدني مستوى النظافة العامة ، اغذية مجهولة المصدر اوغير صالحة للاستهلاك الآدمي ” فاسدة” ، عدم التقيد بإرتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين ، تخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية ، مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل) ، لافتاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة البلدية  .
وأضاف بووشل .. جهود الأمانة في التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا المستجد وكذلك تنفيذ الخطط الرقابية الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومتابعة تقيدها بالبروتوكولات الوقائية الخاصة بكل نشاط على حدا متواصلة تعزيزاً لدور القطاع البلدي وتحقيقاً للسلامة المجتمعية .

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