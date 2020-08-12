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الغامدي يلتقي مدير عام التدريب التقني لتعزيز الوعي الصحي بمنطقة تبوك

الغامدي يلتقي مدير عام التدريب التقني لتعزيز الوعي الصحي بمنطقة تبوك

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الغامدي يلتقي مدير عام التدريب التقني لتعزيز الوعي الصحي بمنطقة تبوك

الغامدي يلتقي مدير عام التدريب التقني لتعزيز الوعي الصحي بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=892980
تبوك-علي العميري
استقبل المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس فهد بن دخيل الله المطيري وذلك بمكتبة بالمديرية .
ورحب الدكتور الغامدي في بداية اللقاء بالمهندس المطيري بعدها ناقشا سبل التعاون بين الصحة والتدريب التقني من خلال تنفيذ البرامج المشتركة والمبادرات التي تعزز الوعي الصحي بين الطلاب .
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها اجراء البروتوكولات الصحية والتعامل مع فايروس كورونا وذلك لتوعوية وتثقيف الطلاب والطالبات بأهمية الوقاية من هذا الفايروس واتخاذ جميع الاجراءات والاحترازات حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة الطلاب والطالبات مع قرب بداية العام الدراسي القادم .

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