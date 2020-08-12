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“الهاجري” : المملكة غرست في نفوس شبابها القيم و الانتماء للوطن وحب الابتكار

“الهاجري” : المملكة غرست في نفوس شبابها القيم و الانتماء للوطن وحب الابتكار

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“الهاجري” : المملكة غرست في نفوس شبابها القيم و الانتماء للوطن وحب الابتكار

“الهاجري” : المملكة غرست في نفوس شبابها القيم و الانتماء للوطن وحب الابتكار
http://almnatiq.net/?p=892983
المناطق - الرياض

أشاد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري ، بجهود المملكة العربية السعودية في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، ما أثمر عن عدد ملحوظ من الإنجازات الشبابية التي تحققت على أرض الواقع، خصوصا خلال جائحة فيروس كورونا، التي أثبتت أن الشباب عنصر قوة يعتمد عليه في مختلف مواقع العمل مستفيدين من إمكانيات المملكة في دعمهم.
وقال ” الهاجري ” في تصريح له اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام إن المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، تولي اهتماما كبيرا بالشباب من خلال دعمهم وتمكينهم .
وأضاف بأنه تحققت العديد من الإنجازات التي انعكست على أرض الواقع من خلال الدعم اللا محدود الذي يحظى به قطاع الشباب في المجتمع السعودي، مشيرا إلى وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتطوير الشباب ودعمهم من خلال توفير كل  متطلباتهم  لصقل مهاراتهم وتأهيلهم .
وأشاد سفير الشباب العربي بدور القيادة الرشيدة  في تنمية وتطوير الشباب السعودي مشيرا الى أن هذا الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية تغرس في نفوس شبابها كثيرا من القيم والمبادئ الحميدة بالإضافة إلى الانتماء للوطن وتعزيز ثقافة الابتكار وحب العمل و أصبح الشباب السعودي نموذجا مثاليا للشباب العالمي والقادر على قيادة مستقبل بلاده في العديد من المجالات.
وأختتم الهاجري تصريحه قائلاً بأنه مع التحديات التي يواجهها العالم حاليا وعلى سبيل المثال جائحة كورونا يتضح دور الشباب من مواجهة هذه التحديات وصناعة المستقبل الأمر الذي يحتم الأهتمام بالشباب ودعمهم والأستفادة من أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع بناءة لبناء المستقبل الذي يعيش فيه الإنسان بسعادة وأمان واستقرار .

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