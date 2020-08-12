محافظ حفر الباطن يشيد بكفاءة رجال القوات العسكرية

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استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد ال سعود، محافظ حفرالباطن اليوم بمكتبه بمقر الضيافة بالمحافظة قائد قوة حفرالباطن اللواء منصور عبدالله القرني بمناسبة تعيينه قائداً للقوة بحضور قائد القوة السابق اللواء محمد عبدالرحمن الرويس.

وأشاد سموه بكفاءة رجال القوات العسكرية من كافة القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكداً سموه ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم من قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها.

وفي نهاية الاستقبال قدم سمو الامير منصور بن محمد ال سعود محافظ حفرالباطن درعاً تذكاري لسعادة اللواء الرويس وذلك نظير جهده كما قدم سمو الشكر له على ما بذله خلال الفترة الماضية .