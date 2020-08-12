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تعليم تبوك يتسلم المشروع الجديد لابتدائية بضباء بأكثر من تسعة ملايين ريال
http://almnatiq.net/?p=892997
تبوك- فايز السميري
بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري تسلمت الإدارة صباح اليوم مشروع مبنى مدرسة ابتدائية عقيل بن أبي طالب الجديد بمحافظة ضباء ، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة محمد فرج سليم.
ويتكون المبنى الذي نفذته شركة (المقاول العربي) من دورين ويضم 18 فصلا ومكاتب إدارية بالإضافة إلى مرافق تعليمية وصالة رياضية، وقد بلغت تكلفة المشروع تسعة ملايين و ثمانمئة و إثنا عشر ألف وثلاثة وسبعون ريال.
 أوضح ذلك  مدير إدارة المباني بتعليم تبوك المهندس طارق العنزي مشيرا إلى أنه قد تم اختبار مستوى جودة البناء على أرض الواقع وإجراء الاختبارات المعمارية اللازمة وذلك من قبل اللجنة الوزارية المختصة , منوهاً بتوجيهات المدير العام للتعليم في المنطقة وحرص سمو أمير منطقة تبوك وما توليه الوزارة باهتمام معالي وزير التعليم في هذا الصدد وبدعم ورعاية القيادة الحكيمة, لتطوير البيئة التعليمية وإنشاء المزيد من المدارس النموذجية الفاعلة لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

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