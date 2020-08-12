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الجبير يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن

الجبير يستقبل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن
http://almnatiq.net/?p=893000
المناطق - الرياض

استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن غريفيث.
وجرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة إلى جهود المملكة في دعم عملية السلام في اليمن.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب النجار.

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