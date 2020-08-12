تقني تبوك يناقش الترتيبات التنظيمية للفصل التدريبي القادم

المناطق - تبوك

عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم عبر الاتصال المرئي اجتماعها الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1442 هـ برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد المطيري وبمشاركة أعضاء اللجنة من قادة المنشآت التدريبية ومديري الأقسام الإدارية.

وأوضح المهندس المطيري أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة آخر المستجدات حيال الترتيبات التنظيمية والبروتوكولات للفصل التدريبي القادم حيث شُكلت من خلاله اللجنة الرئيسة للأزمات والكوارث بالمنطقة بناءً على توجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد من أجل توفير بيئة عمل وتدريب آمنة وتفعيل إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني والمتدربين والمتدربات للتدريب في الفصل التدريبي الأول .

وقال ” إن اللجنة الرئيسة تهدف للإشراف ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية في المنشآت التدريبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المنطقة حول مستجدات الأزمات والطوارئ وإعداد التقارير التنفيذية والدورية عن الأزمة وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت التدريبية حول إدارة الأزمة وتحقيق المتطلبات الصحية والتدريبية ومتابعة الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في الفصل القادم مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على تسخير جميع الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا منوهاً بالدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والمتابعة اليومية من سموه لكافة منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.