أمير القصيم يصدر قراراً بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بالإمارة

المناطق - بريدة

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم ، قراراً بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان إمارة المنطقة تعزيزاً لكافة الأنظمة والتعليمات التي تساهم تطبيق القانون وفرض احترام الحقوق الإنسانية بين أفراد المجتمع بالمنطقة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن إنشاء وحدة حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها ديننا الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق , والتي تأتي وفق توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وبمتابعة مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ وبما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة تجاه تأسيس عمل مؤسسي وتنظيم العمل بديوان الإمارة, وبما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية.

وبين سموه على أن الوحدة ستساهم ـ بإذن الله ـ في متابعة حماية كافة الحقوق الإنسانية وكافة الحالات , من خلال التماهي وتطبيق القانون وفرض احترام حقوق الآخرين والتي أقرتها الدولة ـ أعزها الله ـ لكافة أفراد المجتمع , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها , وأن يوفق الجميع لكل خير.