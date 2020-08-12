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أمانة القصيم تعقد ملتقى (بعملنا نرتقي) لتبادل الخبرات بين الأقسام النسائية

أمانة القصيم تعقد ملتقى (بعملنا نرتقي) لتبادل الخبرات بين الأقسام النسائية

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أمانة القصيم تعقد ملتقى (بعملنا نرتقي) لتبادل الخبرات بين الأقسام النسائية

أمانة القصيم تعقد ملتقى (بعملنا نرتقي) لتبادل الخبرات بين الأقسام النسائية
http://almnatiq.net/?p=893020
المناطق - بريدة
عقدت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالبلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة صباح اليوم الأربعاء ملتقى (بعملنا نرتقي) والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام النسائية الإشرافية على مستوى أمانات المناطق والمحافظات بالمملكة.
وتناول الملتقى الذي عقد عبر الاتصال المرئي عدد من المحاور ، أهمها تطوير العمل الرقابي وفق تطلعات رؤية المملكة 2030، وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار والمستثمرين ، والتحول الرقمي للخدمات البلدية.

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