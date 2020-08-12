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عودة “كورونا” تغلق معبرا حدوديا بين الأردن وسوريا

عودة “كورونا” تغلق معبرا حدوديا بين الأردن وسوريا
http://almnatiq.net/?p=893026
المناطق - وكالات

أعلن الأردن اليوم الأربعاء أنه سيغلق معبرا حدوديا رئيسيا مع سوريا لمدة أسبوع بعد زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقال مسؤولون أردنيون إن الأردن سيغلق المعبر الحدودي البري الوحيد للتجارة مع سوريا لمدة بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس القادمة من هناك.

وأضاف المسؤولون أن وزير الداخلية الأردني قرر إغلاق معبر جابر الرئيسي مع سوريا، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الخميس.

وكان الأردن قرر إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وتمديد ساعات حظر التجوال لتصبح ابتداء من الساعة 11 مساء للمحال والمنشآت التجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية.

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