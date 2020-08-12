عودة “كورونا” تغلق معبرا حدوديا بين الأردن وسوريا

وقال مسؤولون أردنيون إن الأردن سيغلق المعبر الحدودي البري الوحيد للتجارة مع سوريا لمدة بعد زيادة حالات الإصابة بالفيروس القادمة من هناك.

وأضاف المسؤولون أن وزير الداخلية الأردني قرر إغلاق معبر جابر الرئيسي مع سوريا، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح الخميس.

وكان الأردن قرر إعادة تفعيل أمر الدفاع رقم 11، الذي يلزم المواطنين بارتداء الكمامات، وتمديد ساعات حظر التجوال لتصبح ابتداء من الساعة 11 مساء للمحال والمنشآت التجارية، وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات المحلية.