جمعية “أصدقاء” تسلّم مستفيديها مساكنهم في ديربي الرياض وجدة ضمن مبادرة “دوري جود”

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سلّمت جمعية “أصدقاء” مستفيديها المساكن الخاصة التي جاءت ضمن مبادرة “دوري جود الإسكان” التي أطلقتها وزارتي الرياضة والإسكان في شهر رمضان الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، ومعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

وسلمت الدفعة الأولى من مستفيديها بين شوطي مباراة النصر والهلال بمدينة الرياض ضمن الجولة 23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بحضور معالي نائب وزير الإسكان المهندس عبد الله البدير ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبد الإله الدلاك ورئيس مجلس إدارة جمعية “أصدقاء اللاعبين القدامى “اللاعب الدولي السابق ماجد عبد الله، ورئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت، ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل.

وفي جدة سلمت الجمعية الدفعة الثانية من مستفيديها مساكنهم في مباراة الاتحاد والأهلي ضمن نفس الجولة بحضور وكيل وزارة الإسكان المهندس أحمد القرعاوي ومدير مدينة الملك عبد الله الرياضية المهندس عبد العزيز المحيسن ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبد الإله مؤمنة.

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة جمعية “أصدقاء” الكابتن ماجد عبد الله شكره لسمو وزير الرياضة ولمعالي وزير الإسكان على دعمهما المستمر وحرصهما على مساعدة الجمعية في خدمات الإسكان، مؤكداً أن هذه الجهود وما سبقها تأتي إيماناً من الجمعية ومنسوبيها بأهمية الحياة الكريمة لأسر لاعبي كرة القدم القدامى التي ستنعكس على استقرارهم.

وكانت مبادرة “دوري جود” قد شهدت منذ إطلاقها تفاعلا واسعاً من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبمشاركة رؤساء الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير الرياضية والإعلام الرياضي.

ويُشرف على المبادرة منصة جود الإسكان ضمن مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وتقديم يد العون إلى الأسر الباحثة عن الأمان السكني، وفق آلية تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي.

يذكر بأن جمعية “أصدقاء” سلّمت 65 وحدة سكنية لمستفيديها من اللاعبين القدامى وأسرهم خلال العام الماضي والعام الحالي، بالإضافة إلى عددٍ من الخدمات التي تقدمها في مسار الإسكان.