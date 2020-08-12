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“حادث في غاية الخطورة”.. إصابات خطيرة وأنباء عن قتلى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

“حادث في غاية الخطورة”.. إصابات خطيرة وأنباء عن قتلى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

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“حادث في غاية الخطورة”.. إصابات خطيرة وأنباء عن قتلى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا

“حادث في غاية الخطورة”.. إصابات خطيرة وأنباء عن قتلى جراء انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا
http://almnatiq.net/?p=893038
المناطق - وكالات

أكدت السلطات الاسكتلندية إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة، مع ورود أنباء عن سقوط عدد من القتلى جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في مقاطعة أبردينشاير، صباح اليوم الأربعاء.

أكدت الوزيرة الأولى لإسكتلندا، نيكولا ستارجن، أنها تلقت بلاغا بشأن انحراف القطار، واصفة ما حصل في أبردينشاير بأنه “حادث في غاية الخطورة”.

وأوضحت ستارجن أن القطار المنكوب قطار ركاب وأصيب عدد من الذين كانوا على متنه بجروح خطيرة، مضيفة أن السلطات أعلنت حالة “حادثة كبرى”.

وأعرب رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون عن حزنه إزاء “الحادث الخطير”، مؤكدا أن أفكاره مع من تأثروا جراء الانحراف، وشكر أفراد الطوارئ الذين يعملون حاليا في موقع الحادث.

وذكرت الشرطة الإسكتلندية أن الحادث وقع قرب مدينة ستونهاون في الساعة 09.45 من صباح اليوم.


من جانبها، أفادت وكالة PA بأن ثلاثة أشخاص راحوا ضحية الحادث، دون الكشف عن عدد المصابين، مشيرة إلى أن القطار المنكوب مؤلف من ست عربات وكان على متنها 12 شخصا منهم ستة ركاب وستة موظفين.

ونقلت الوكالة عن مصادر في سكة الحديد قولهم إن السبب المرجح للحادث المأساوي يعود إلى انزلاق ترابي، فيما أكدت صحيفة Daily Record بأن القطار المنكوب سقط من فوق سد.

وأفادت تقارير صحفية بوصول ما لا يقل عن 30 سيارة طوارئ ومروحية إسعاف إلى موقع الحادث، مع تداول مقاطع فيديو تظهر عمود دخان يتصاعد فوق منطقة غابية انتشرت فيها أنقاض القطار.

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