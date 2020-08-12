ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي بعد فوزه بلقب “البريميرليغ”

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ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن ليفربول سيحصل على مبلغ قياسي يصل لـ175 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 228.45 مليون دولار إثر فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

وحسب الصحيفة البريطانية سيحصل “الريدز” على المبلغ القياسي بعد موافقة 20 ناديا مشاركا في البطولة على تأجيل أي خصومات ناجمة عن جائحة “كوفيد-19”.

وذكرت الصحيفة اليوم الأربعاء أن الأندية ستحصل على مستحقاتها كاملة عن الموسم الماضي، وسيتم توزيع خصومات حقوق البث، التي تبلغ 330 مليون استرليني (430.49 مليون دولار)، على مواسم مستقبلية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الخبير المالي سويس رامبل قوله إنه إذا تم تطبيق الخصم فإن قيمة ما سيحصل عليه ليفربول ستنخفض بنحو 21 مليون إسترليني.

وكان موسم 2019-2020 هو الأول في فترة مدتها ثلاث سنوات يتم فيها تحديد إيرادات البث الدولي بناء على مركز كل فريق في جدول الترتيب في ختام الموسم بدلا من تقسيمها بالتساوي فيما بينها.

وذكرت الصحيفة أيضا أن أندية دوري الأضواء وافقت على دفع مبالغ للتضامن مع أندية كرة القدم الإنجليزية للمحترفين بالإضافة إلى 125 مليون إسترليني كدفعات مسبقة تم الإتفاق عليها في أبريل الماضي.

ورفضت رابطة الدوري الممتاز التعليق على الأمر.