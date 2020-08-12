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الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً

الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً

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الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً

الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=893050

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثاً المهندس ماجد العرقوبي.
وهنأ الأمير بدر بن سلطان المهندس العرقوبي بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد، كما استمع سموه إلى نبذة عن مشاريع وأعمال الميناء ومن بينها تحديث وتجديد المرافق.
فيما قدّم مدير عام ميناء جدة الإسلامي شكره لسمو الأمير بدر بن سلطان، مؤكداً حرص الميناء على الارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

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