“فيسبوك” يحذف منشورات المستخدمين عن اللقاح الروسي

المناطق - وكالات

قام “فيسبوك” بحذف منشورات المستخدمين التي تتناول أنباء تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وحظر أصحاب هذه الحسابات لـمدد متفاوتة.

وجاء في سبب حذف المنشور هو أن الحساب ينتهك “معايير مجتمع فيسبوك” Against Community Standards، حيث تمثل “الأخبار الزائفة” خطرا على الصحة العامة للمستخدمين على موقع “فيسبوك” وفقا للموقع.

وجاء ذلك عقب إعلان روسيا تسجيل اللقاح الروسي ضد “كوفيد-19″، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وردا على نشر هذه الأخبار على موقع “فيسبوك” حذف الموقع المنشورات وحظر أصحاب الحسابات لمدد متفاوتة.

حول هذا علقت مديرة القناة العربية لروسيا اليوم، مايا مناع، بأن “فيسبوك قرر حظر صفحات صحفيي RT، الذين أعادوا نشر خبر اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 على صفحاتهم الشخصية، وهو ما يعني أن “كل الأنباء الخاصة بأول لقاح روسي ضد كوفيد-19 خطر على الصحة العامة”، وتساءلت حول رأي المستخدمين في “هذه الدرجة من “الاهتمام” و” الرعاية”؟”.