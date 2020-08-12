وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران

المناطق - عسير

وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي اليوم الاربعاء على موقع الإنهيارات الصخريه التي وقعت في طريق عقبة قدران والتي عزلت مركز خلال عن مركز قنا ومحافظة محايل . وكان يرافقه رئيس مركز خلال ومدير مكتب الطرق بمحافظة محايل وكافة الجهات المعنيه وشيخ القبيلة والنواب والاعيان والمقاول المنفذ للمشروع وشركة الصيانة الذين حضروا بمعداتهم في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين الذين يسلكون الطريق ، حيث اتضح ان الانهيارات الصخرية من الجبل ادت الى قفل الطريق تماماً .

وقد وجه “العاصمي” مكتب الطرق بمحايل والمقاولين الحاضرين بسرعة فتح طرق بديله مؤقته تضمن للمواطنين الذهاب والعوده الى منازلهم في مركز خلال بما يكفل سلامتهم لبينما تتم معالجة ما حصل كما وجه مدير مكتب الطرق بمحايل بسرعه ايجاد الحلول اللازمه لهذا الطريق التي تضمن عدم تتكرار مثل هذه الانهيارات الصخريه وتقفل الطريق على المواطنين .

من جهته قال “العاصمي” أن وقوفنا اليوم هنا يأتي انفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير والذي يحثنا دائماً على سرعة الوقوف على إحتياجات المواطنين وتلبيتها بأسرع وقت ممكن ، وبمتابعة مباشرة من قبل محافظ محايل المكلف . سائلا الله ان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان في ظل قيادتنا الحكيمة التي لا تألوا جهداً في سبيل تقديم كلما يحتاجه المواطن .