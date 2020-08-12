احدث الأخبار

شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..
منطقة جازان
 قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة
منطقة جازان
 وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني
أبرز المواد
 أكثر من 300 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القريات
منطقة الجوف
 اجتماع أصدقاء السودان يصدر “إعلان شركاء السلام المستدام في السودان”
أبرز المواد
 2675 مستفيدًا من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف
منطقة الجوف
 وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران
منطقة عسير
 الدكتور الربيعة : المملكة من أكبر الداعمين للسودان في الماضي والحاضر
أبرز المواد
 أمريكا تستعد لفرض عقوبات لكبح الفساد وإضعاف “حزب الله”
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليونان يحضّ تركيا على “التعقّل” في قضية التنقيب
أبرز المواد
 ‫ شرطة القصيم: تغريم 85 مخالفاً لم يرتدوا الكمامة
منطقة القصيم
 “فيسبوك” يحذف منشورات المستخدمين عن اللقاح الروسي
أبرز المواد
شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..

شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..

منطقة جازان
قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة

قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة

منطقة جازان
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني

أبرز المواد
أكثر من 300 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القريات

أكثر من 300 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القريات

منطقة الجوف

وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران

وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران
http://almnatiq.net/?p=893067
المناطق - عسير

وقف وكيل محافظة محايل يحيى بن محمد العاصمي اليوم الاربعاء على موقع الإنهيارات الصخريه التي وقعت في طريق عقبة قدران والتي عزلت مركز خلال عن مركز قنا ومحافظة محايل . وكان يرافقه رئيس مركز خلال ومدير مكتب الطرق بمحافظة محايل وكافة الجهات المعنيه وشيخ القبيلة والنواب والاعيان والمقاول المنفذ للمشروع وشركة الصيانة الذين حضروا بمعداتهم في ظل تواجد عدد كبير من المواطنين الذين يسلكون الطريق ، حيث اتضح ان الانهيارات الصخرية من الجبل ادت الى قفل الطريق تماماً .

وقد وجه “العاصمي” مكتب الطرق بمحايل والمقاولين الحاضرين بسرعة فتح طرق بديله مؤقته تضمن للمواطنين الذهاب والعوده الى منازلهم في مركز خلال بما يكفل سلامتهم لبينما تتم معالجة ما حصل كما وجه مدير مكتب الطرق بمحايل بسرعه ايجاد الحلول اللازمه لهذا الطريق التي تضمن عدم تتكرار مثل هذه الانهيارات الصخريه وتقفل الطريق على المواطنين .

من جهته قال “العاصمي” أن وقوفنا اليوم هنا يأتي انفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير والذي يحثنا دائماً على سرعة الوقوف على إحتياجات المواطنين وتلبيتها بأسرع وقت ممكن ، وبمتابعة مباشرة من قبل محافظ محايل المكلف . سائلا الله ان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان في ظل قيادتنا الحكيمة التي لا تألوا جهداً في سبيل تقديم كلما يحتاجه المواطن .

روابط ذات صلة

مدني عسير: لم يردنا أي بلاغ عن «ثعبان المنطقة الجبلية»

مدني عسير: لم يردنا أي بلاغ عن «ثعبان المنطقة الجبلية»
تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة

تمتع برؤية معالم أبها السياحية مع الضباب في 45 دقيقة
فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بمنطقة عسير ينفذ (512) جولة توعوية خلال إجازة عيد الأضحى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*