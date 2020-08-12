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شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..

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2675 مستفيدًا من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف

2675 مستفيدًا من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف
http://almnatiq.net/?p=893070
المناطق - الجوف

قالت (صحة الجوف) إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف بلغ 2675 مستفيدًا ،
ودعت صحة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مركز “تأكد” التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا كوفيد – 19.
جدير بالذكر أن (الصحة) خصصت مراكز (تأكد) للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي). وتوجد مراكز (تأكد) حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، وهذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكون بؤر للتفشي.

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