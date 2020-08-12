كشفت صحة القريات أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن في القريات بلغ 387 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وأضافت أن خدمات عيادة تطمن تُقدم من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يذكر أن عيادات تطمن مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة
أكثر من 300 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القريات
كشفت صحة القريات أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن في القريات بلغ 387 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
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