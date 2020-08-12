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وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني
http://almnatiq.net/?p=893080
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعرضا مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي هذا الصدد نوه سمو وزير الخارجية بإيجابية التوصل لاتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين جمهورية اليونان وجمهورية مصر العربية الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بعد مفاوضات مباشرة وتوافق بين الطرفين.

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