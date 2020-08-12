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قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة
http://almnatiq.net/?p=893082
المناطق - واس

تمكنت دوريات قوة مركز عمود الريث التابعة للفوج الثاني التابع لقيادة الأفواج الأمنية بمنطقه جازان، من ضبط مركبة بقيادة مواطن محملة بعدد (107) كيلو جرامات من الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق المركبة يصعب اكتشافها.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم استكمال إجراءات إحالة القضية وتسليمها لجهة الاختصاص.

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