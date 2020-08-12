احدث الأخبار

من الوجهات السياحية في المملكة … كهوف تعود لأكثر من 3000 سنة
أبرز المواد
 “إعلان الرياض للصحة الرقمية” يدعو إلى تمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة
أبرز المواد
 شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..
منطقة جازان
 قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة
منطقة جازان
 وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني
أبرز المواد
 أكثر من 300 مستفيد من خدمات عيادات تطمن في القريات
منطقة الجوف
 اجتماع أصدقاء السودان يصدر “إعلان شركاء السلام المستدام في السودان”
أبرز المواد
 2675 مستفيدًا من خدمات مراكز (تأكد) في الجوف
منطقة الجوف
 وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران
منطقة عسير
 الدكتور الربيعة : المملكة من أكبر الداعمين للسودان في الماضي والحاضر
أبرز المواد
 أمريكا تستعد لفرض عقوبات لكبح الفساد وإضعاف “حزب الله”
أبرز المواد
 رئيس وزراء اليونان يحضّ تركيا على “التعقّل” في قضية التنقيب
أبرز المواد
من الوجهات السياحية في المملكة … كهوف تعود لأكثر من 3000 سنة

من الوجهات السياحية في المملكة … كهوف تعود لأكثر من 3000 سنة

أبرز المواد
“إعلان الرياض للصحة الرقمية” يدعو إلى تمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة

“إعلان الرياض للصحة الرقمية” يدعو إلى تمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة

أبرز المواد
شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..

شرطة جازان : تغريم 152 مخالفا لعدم ارتداء الكمامات..

منطقة جازان
قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة

قوة الأفواج الأمنية بجازان تضبط (107) كيلو جرامات من مادة الحشيش مخبأة داخل تجويف بصندوق مركبة

منطقة جازان

من الوجهات السياحية في المملكة … كهوف تعود لأكثر من 3000 سنة

من الوجهات السياحية في المملكة … كهوف تعود لأكثر من 3000 سنة
http://almnatiq.net/?p=893095
المناطق - واس

غاية الوصول لجبل شدا الأسفل بالباحة مثيرة .. دوافعها ” شغف التحدّي لهواة التنزّه الخلوي واكتشاف الكهوف ” و ” معاينة النقوش الأثرية ” .. في تجربة لاكتشاف أجمل المعالم السياحية في المملكة وربما في الشرق الأوسط نظراً لما يمتاز به الجبل من تشكيل جيولوجي فريد يتمثل في وجود كهوف ومغارات نُقشت عليها رسوم وكتابات ثمودية يرجع تاريخها إلى 3000 سنة.
وتنفرد كهوف ومغارات الجبل الواقع في محافظة المخواة بالقطاع التهامي في المنطقة بتشكيلاتها الجغرافية الفريدة، فهي عبارة عن تجويات واسعة داخل الصخور الجرانيتية التي اتخذها الإنسان القديم مسكناً له، كما تسمى بالدحول التي تنشأ في الأراضي ذات الصخور الرسوبية ما أكسبها تميّزاً قلّ أن تجد مثيله.
ونتج عن هذه التجوية تشكل الكثير من هذه الصخور بأشكال غريبة وفريدة، فتجدها على هيئة بعض الحيوانات أو الإنسان أو أشكال الطيور وغيرها من التشكيلات العجيبة، ودلّت الرسومات والكتابات الثمودية القديمة الموجودة في هذه الكهوف على أنها كانت مساكن للإنسان القديم في هذا الجبل منذ آلاف السنين، حيث تنتشر تلك الرسومات في الكثير من كهوف هذا الجبل، كما أن الكثير من سكان الجبل في وقتنا الحاضر لا يزالون يستخدمون تلك الكهوف كمساكن، بل وطُوّر بعضها اليوم ليُصبحَ مزارات سياحية يقصدها السياح من جميع أقطار العالم.
وتكوّنت المغارات العجيبة والكهوف الواسعة بفعل عوامل التعرية عبر ملايين السنين، فتركت مكانها تجاويف كروية أو مستطيلة أو بيضاوية الشكل، تختلف أحجامها من صخرة إلى أخرى.

روابط ذات صلة

“إعلان الرياض للصحة الرقمية” يدعو إلى تمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة

“إعلان الرياض للصحة الرقمية” يدعو إلى تمكين منظمات الصحة والرعاية بالتكنولوجيا اللازمة
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية اليوناني
اجتماع أصدقاء السودان يصدر “إعلان شركاء السلام المستدام في السودان”

اجتماع أصدقاء السودان يصدر “إعلان شركاء السلام المستدام في السودان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*