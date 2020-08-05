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أكثر من 2400 مستفيد من خدمات مركز تأكد بصحة الحدود الشمالية

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أكثر من 100 قتيل في اشتباكات بجنوب السودان

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أكثر من 2400 مستفيد من خدمات مركز تأكد بصحة الحدود الشمالية

أكثر من 2400 مستفيد من خدمات مركز تأكد بصحة الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=893104
المناطق - عرعر

قدّم مركز تأكد في منطقة الحدود الشمالية خدماته لـ2422 مستفيداً ، منذ بدء العمل فيه منذ شهرين تقريباً وحتى الآن.
وتقدم مراكز تأكد التي خصّصتها وزارة الصحة الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدم خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق صحتي.
مما يذكر أن مراكز تأكد توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد – بإذن الله – خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة, وتبين الفحوصات مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

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