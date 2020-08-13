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باحثون يطورون لبنات “ذكية” تخزن الكهرباء وتضيء البيوت

باحثون يطورون لبنات “ذكية” تخزن الكهرباء وتضيء البيوت

أبرز المواد

باحثون يطورون لبنات “ذكية” تخزن الكهرباء وتضيء البيوت

باحثون يطورون لبنات “ذكية” تخزن الكهرباء وتضيء البيوت
http://almnatiq.net/?p=893108
المناطق - وكالات

قال علماء أميركيون، مؤخرا، إنهم طوروا لبنات ذكية يمكن أن تستخدم في البناء لأجل تخزين الطاقة الكهربائية في الجدران على غرار ما يحصل في البطارية، وهو أمرٌ قد يصبح شائعا في مجال المعمار مستقبلا.

وبحسب البحث المنشور في صحيفة “نيتشر كومينيكايشنز”، فإن علماء من جامعة واشنطن، وجدوا طريقة لأجل تحويل اللبنات الحمراء، المعروفة أيضا باسم “الطوب” أو “الآجر”، إلى ما يشبه برنامجا لتخزين وحدات الطاقة.

وتعد اللبنات الحمراء واحدة من أرخص مواد البناء في العالم، وما تزال مستخدمة في التشييد حتى يومنا هذا منذ آلاف السنين، ولا يتعدى سعر الواحدة منها 0.6 دولار.

وأوضح الباحثون أنهم أضافوا طلاء مادة البوليمير إلى اللبنة، فوجدوا أنها صارت قادرة على أداء وظيفة تخزين الطاقة، كما أنها أضاءت مصباحا ثنائيا.

وتسمى مادة البوليمير المستخدمة في الطلاء بالـ”بيدوت”، وحينما تتسرب إلى اللبنة القادرة على الامتصاص، يحصلُ تفاعل مفيد.

وتتفاعل مادة البوليمير المتسربة مع اللون الأحمر في اللبنة (الطوبة)، لأنها مصنوعة من أوكسيد الحديد أو الصدأ.

وحين يلتقي هذان العنصران، يقعُ تفاعل البوليمير ثم تتحول لبنة البناء إلى ما يشبه اسفنجة “الأيون”، ويتم إنتاج الكهرباء لعدة مرات.

وأورد الباحثون أن بيوت المستقبل قد تلجأ إلى هذه التقنية، حتى تساعد على الإضاءة أو إمداد بعض الأجهزة بالطاقة.

وأشار الباحثون الذين صمموا اللبنة، إلى أنه بوسع 50 لبنة فقط في جدار واحد ضمن المبنى أن تضمن الإنارة بشكل طارئ لمدة خمس ساعات.

وأضافت الدراسة أن هذه اللبنات تستخدم على نطاق واسع، في الوقت الحالي، وبالتالي، سيكون من المفيد أن تؤدي وظيفتين اثنتين.

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