احدث الأخبار

وزير الخارجية العراقي يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بشأن الاعتداء التركي السافر على منطقة “سيد كان”
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية
منطقة الرياض
 الغانم مديراً عاما لفرع وزارة السياحة بعسير
منطقة عسير
 أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض
منطقة الرياض
 الصحة: تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا و(1482) حالة مؤكدة
أبرز المواد
 6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7704.25 نقطة
أبرز المواد
 بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة وتتلف ٥٢٠ بيضة فاسدة
المنطقة الشرقية
 الشمري وكيل أمين حفرالباطن للتعمير والمشاريع إلى المرتبة الثانية عشر
المنطقة الشرقية
 تعليم الليث يعتمد حركة القيادات المدرسية لـ١٤١ قائداً ووكيلاً
منطقة مكة المكرمة
 الحكومة اليمنية تطالب الدول المطلة على البحر الأحمر بلعب دور محوري في مواجهة ودرء مخاطر كارثة صافر
أبرز المواد
 الأمير بدر بن سلطان يتسلم تقرير أعمال لجنة الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
وزير الخارجية العراقي يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بشأن الاعتداء التركي السافر على منطقة “سيد كان”

وزير الخارجية العراقي يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بشأن الاعتداء التركي السافر على منطقة “سيد كان”

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية

أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية

منطقة الرياض
الغانم مديراً عاما لفرع وزارة السياحة بعسير

الغانم مديراً عاما لفرع وزارة السياحة بعسير

منطقة عسير
أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

منطقة الرياض

وزير الخارجية العراقي يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب بشأن الاعتداء التركي السافر على منطقة “سيد كان”

http://almnatiq.net/?p=893114

أجرى وزيرالخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه العرب على خلفية الاعتداء التركي السافر بطائرة مسيرة في منطقة “سيد كان” بمحافظة أربيل أمس الأول, مما أدى إلى مصرع 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان.
وذكر بيان للخارجية العراقية نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم بأن الوزير حسين أحاط نظراءه العرب بتفاصيل هذا الاعتداء, داعيا إلى تظافرالجهود العربية إزاء التطورات الخطيرة في الموقف الأمني مع تركيا، والخروج بموقف موحد يلزم أنقرة بعدم تكرار هذه الاعتداءات، وسحب قواتها المُتوغّلة في الأراضي العراقية.
وأفادت الخارجية العراقية في بيانها بأن الوزراء العرب أكدوا لنظيرهم العراقي دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركية، داعين إلى ضرورة الوقف الفوري لأية عمليات عسكرية تركية على الأراضي العراقية.

روابط ذات صلة

الصحة: تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا و(1482) حالة مؤكدة

الصحة: تسجيل (3124) حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا و(1482) حالة مؤكدة
6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”

6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7704.25 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7704.25 نقطة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*