الموافقة على تأسيس جمعية التنمية السياحية بحائل والجبرين رئيسًا لها

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صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل، برئاسة الأستاذ / ماجد بن ساير الجبرين بالإجماع والأستاذ / علي بن عمّاش الشمري نائبًا للرئيس والأستاذ فريح بن دلّي الشمري مشرفًا ماليًا وعضوية 11 اسماً من الأسماء البارزة بالمنطقة

وتعدُّ هذه الجمعية رافدًا من روافد العمل السياحي؛ حيث تساهم في توعية المجتمع بالمواقع السياحية الأثرية والتراثية والمحافظة عليها، والمساهمة في إيجاد مراكز متخصصة للتصميم المعماري التراثي ومراكز للعناية بالقطع الأثرية، والمساهمة في تطوير المواقع السياحية الأثرية والتراثية وتشغيلها لجذب السيّاح والزوار للمنطقة، وتفعيل دور المجتمع المحلي القريب من المواقع السياحية والأثرية والتراثية للمشاركة في التنمية السياحية، وتأهيل الشباب والفتيات للعمل في قطاع السياحة

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية السياحية بمنطقة حائل الأستاذ ماجد بن ساير الجبرين عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يولونه من دعم متواصل للتنمية السياحية التي تصب في صالح الوطن والمواطن،

كما وجه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل على دعمهم وتأييدهم لإنشاء الجمعية والتي تصب في تطوير المشاريع السياحية بالمنطقة وأيضًا موافقة وتأييد وزارة السياحة وفرع الوزارة في المنطقة على انشاء الجمعية ومثمناً دور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الدعم المستمر للعمل التنموي في هذا الوطن الغالي وجهود الزملاء في مركز التنمية الاجتماعية بحائل

وعبّر عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المؤسسين وأعضاء مجلس إدارتها على الثقة التي نالها من الجميع