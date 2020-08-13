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فيتوريا: الحكام دائما يخطئون.. وعانينا في «ديربي الرياض» بمنطقة الوسط

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فيتوريا: الحكام دائما يخطئون.. وعانينا في «ديربي الرياض» بمنطقة الوسط

فيتوريا: الحكام دائما يخطئون.. وعانينا في «ديربي الرياض» بمنطقة الوسط
http://almnatiq.net/?p=893125
المناطق_الرياض

فضل روي فيتوريا، مدرب نادي النصر، عدم الحديث عن سبب غياب المدافع البرازيلي مايكون عن لقاء ديربي الرياض أمام الهلال، كاشفا عن أن هناك الكثير من الأخطاء التي أثرت على فريقه ومن ضمنها أخطاء الحكام.

وقال المدرب البرتغالي في مقابلة مع برنامج “في المرمى” على قناة العربية يوم الأربعاء: بشأن قضية مايكون : لا أريد أن أتحدث أبدا عن هذا الموضوع، ما أستطيع قوله أننا عانينا عندما كنا نحضر لهذه المباراة خاصة في منطقة الوسط، ولكن عن مايكون لا أريد أن أتحدث بعد الآن، لأنني لست المخول للحديث عن هذا الموضوع.

وبخصوص رأيه حول أخطاء الحكام في مباراة الديربي، ذكر: دائما يخطئون، والحكم جزء من المباراة، الحكم مرخص في دوري أبطال أوروبا، والحديث عن الحكم كأنه تتعذر بأمور هي جزء من اللعبة، لذلك لن أعلق أكثر.

وأضاف: لدينا الكثير من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، كان هناك الكثير من الأخطاء، منهم الحكام أيضا الذين لم يساعدونا في بعض الأحيان وهو أمر طبيعي، بالإضافة إلى أخطاء ارتكبناها.

ولفت فيتوريا إلى أنه اعتاد على تلقي الانتقادات ، معتبرا أن ذلك من ضمن حياة وعمل المدربين، مشددا على أن المحافظة على لقب الدوري السعودي بات أكثر صعوبة في الوقت الحالي.

وطلب مدرب النصر من لاعبيه أن يكونوا أقوياء وأن يتعاملوا مع الضغوط، وأردف: علينا أن نكون أقوياء، إذا كان هناك لاعب لا يتحمل هكذا ضغوط، خاصة في فريق كبير كالنصر فليختر مهنة أخرى.

وكشف عن وجود فراغ كبير بين الإدارة السابقة والجديدة، موضحا: الإدارة الحالية اجتهدت كثيرا، خاصة إن كان لديها الكثير من المشاكل بين الإدارة القديمة والجديدة، وهذا الفراغ بين الإدارتين بطبييعة الحال لم يكن بإمكاننا أن ننظم أنفسنا كما أردنا، لم نتكمن من التركيز على ما نريد أن نغيره من كافة النواحي، هذا الفراغ كان فراغا كبيرا في فترة حساسة بالنسبة للفريق في بداية الموسم، لذلك أثر على تشكيل ما نريد إضافته للفريق.

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