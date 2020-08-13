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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى الاستقلال

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى الاستقلال
http://almnatiq.net/?p=893139
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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