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الكويت تواصل حظر دخول مواطني 31 دولة.. واستثناء مشروط للقضاة والأطباء

الكويت تواصل حظر دخول مواطني 31 دولة.. واستثناء مشروط للقضاة والأطباء
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المناطق_متابعات

قالت مصادر مطلعة في الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إن الحكومة لم تجر أي تغيرات بخصوص الحظر المفروض على دخول مواطني 31 دولة، يأتي هذا فيما تُراجع السلطات الصحية الكويتية موقف الدول التي يشملها الحظر كل 10 أيام.

ولم يتلق الطيران المدني أي توجيهات بخصوص قائمة الدول المحظورة في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن مقترح استثناء المعلمين من الأجانب بدخول البلاد من دول الحظر لم تتم الموافقة عليه بعد ومازال تحت الدراسة من السلطات المعنية، بحسب صحيفة «الجريدة«.

واستثنت الإدارة العامة للطيران المدني القضاة والأطباء من قرار الحظر المفروض على دخول مواطني 31 دولة، بناء على طلب الجهات المعنية، ومنع غير الكويتيين ما لم يستقروا بالدول غير المحظورة لمدة 14 يومًا، وقيامهم بعد 14 يومًا بفحص PCR بصلاحية 72 ساعة.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني أعلنت حظر الطيران التجاري القادم من الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنجلاديش والفلبين ‏وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال.

كما تشمل قائمة الدول المحظور دخول رعاياها: العراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيجرو والدومينيكان وكوسوفو حتى إشعار آخر.

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