قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية

المناطق-الرياض

قالت القيادة الأمريكية المركزية، مساء يوم الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية، نفذت عملية قرصنة عسكرية في المياه الدولية واستولت على سفينة تحمل اسم “ويلا”.

وقال حساب “Centcom” على “تويتر” إن قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية إيرانية طراز “Sea King” قامت اليوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان “ويلا” (Wila) في المياه الدولية.

كما نشر الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء مقطع فيديو صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما أظهر أشخاصا ينفذون عملية إنزال على ظهرها.