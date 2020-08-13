احدث الأخبار

الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح
أبرز المواد
 قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية
أبرز المواد
 المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج
أبرز المواد
 النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا
أبرز المواد
 آلاف الإرهابيين من 60 دولة.. مؤامرة خبيثة يديرها “أردوغان بدعم قطري ” في ليبيا
أبرز المواد
 الكويت تواصل حظر دخول مواطني 31 دولة.. واستثناء مشروط للقضاة والأطباء
أبرز المواد
 الموارد البشرية توضح مميزات العمل المرن للموظف وصاحب المنشأة
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني بذكرى الاستقلال
أبرز المواد
 واشنطن: لا يمكن لمجلس الأمن التغاضي عن سلوك طهران
أبرز المواد
 فيتوريا: الحكام دائما يخطئون.. وعانينا في «ديربي الرياض» بمنطقة الوسط
أبرز المواد
 لماذا تختلف درجة الإصابة بكورونا.. السر في شيئين
أبرز المواد
الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح

الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح

أبرز المواد
قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية

قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية

أبرز المواد
المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج

المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج

أبرز المواد
النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل

النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل

أبرز المواد

الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح

الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح
http://almnatiq.net/?p=893171
المناطق_الرياض

سمحت السلطات المعنية في دولة الكويت للمواطنين السعوديين الدخول للبلاد إذا كانوا برفقة أقاربهم الكويتيين خلال عبور المنفذ ودون الحصول على تصريح.
أما من يكون أقاربهم في الكويت ف اشترطت السلطات الكويتية عليهم الدخول لمنصة “معاكم” التابعة للخارجية الكويتية، للحصول على تصريح مع اشتراط احضار نتيجة فحص سلبية لـ”PCR” على ألا يكون مضى عليه “48” ساعة.
واختبار “PCR” يعرف بفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل”، ويعد من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات ليحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبع مدى تعافي المريض منه.
وتشترط بعض الدول العربية على المسافرين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “PCR”، والذي يستطيع الكشف عن الإصابة بكورونا.

روابط ذات صلة

قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية

قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية
المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج

المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج
النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل

النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*