الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح

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سمحت السلطات المعنية في دولة الكويت للمواطنين السعوديين الدخول للبلاد إذا كانوا برفقة أقاربهم الكويتيين خلال عبور المنفذ ودون الحصول على تصريح.

أما من يكون أقاربهم في الكويت ف اشترطت السلطات الكويتية عليهم الدخول لمنصة “معاكم” التابعة للخارجية الكويتية، للحصول على تصريح مع اشتراط احضار نتيجة فحص سلبية لـ”PCR” على ألا يكون مضى عليه “48” ساعة.

واختبار “PCR” يعرف بفحص “تفاعل البوليميراز المتسلسل”، ويعد من أكثر الفحوصات التي تجريها المستشفيات ليحدد سلالة الفيروس الموجود في جسم الإنسان، كما أنه يستطيع تحديد مدى انتشاره وتتبع مدى تعافي المريض منه.

وتشترط بعض الدول العربية على المسافرين الخضوع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “PCR”، والذي يستطيع الكشف عن الإصابة بكورونا.