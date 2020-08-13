٦٢ ألف مستفيد من برنامج الصيف الاثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

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استفاد أكثر من 62 ألف مستفيد من منسوبي ومنسوبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل والطلبة والخريجين وأفراد المجتمع من مجموعة من البرامج والفعاليات الإثرائية لفترة الفصل الصيفي

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن اكتمال بنية الجامعة التقنية التحتية من أجهزة ومعدات وأنظمة وغرف بث مباشر وأستوديوهات احترافية في عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد وتهيئتها لاستخدام أعضاء هيئة التدريس والطلبة مكّن الجامعة من عقد سلسلة من البرامج الإثرائية الافتراضية عن بعد باستخدام برنامج ( زووم ) وغيره من الأنظمة وقد تجاوز عدد اللقاءات والورش 537 ورشة ولقاء بما مجموعه 972 ساعة عمل متواصلة خلال الفعاليات الافتراضية و تجاوز عدد المستفيدين بها 62693 من منسوبي ومنسوبات الجامعة والطلبة والخريجين والمجتمع ، منوها الى أن الجامعة تتطلع من خلال رصد ومتابعة الاحتياجات المجتمعية لتلبية توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وتطلعات وزارة التعليم في تنمية المهارات المجتمعية والتقنية والبحثية واللغوية بأساليب مبتكرة وحديثة مرتبطة بدور الجامعة الأصيل في تلبية المتطلبات التنموية الوطنية.

من جانبها أشارت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد الدكتورة منيرة المهاشير بأهمية الدور الذي قامت به الجامعة أثناء الجائحة صيفاً لتوفير الكثير من روافد وخيارات التعلم والتطوير للأفراد والجهات بالشراكة مع جهات القطاع الحكومي والخاص وفق منهجية علمية منبثقة من الخطط الاستراتيجية والشراكات المجتمعية لوكالات الجامعة وكلياتها. اذ قدمت وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع ما يزيد عن 23 ورشة بعدد حضور تجاوز 15 ألف من خريجي الجامعة في مختلف كلياتها، واضطلعت كذلك وكالة الجامعة للابتكار وريادة الأعمال بتقديم معسكر الابتكار الثاني بالتعاون مع شركة انجاز السعودية، ومعسكر أندية ريادة الأعمال في الجامعات بما فاق 32 ساعة اثرائية، وأسهمت وكالة الجامعة للبحث العلمي والدراسات العليا ممثلة بعمادة البحث العلمي بعدد من الورش لتطوير وتأطير المنظومة البحثية بالجامعة أحدثها ورشة التمويل المؤسسي، كما وعزز معهد البحوث والاستشارات الطبية البحث عن الموهوبين ودعمهم بتقديم 200 ساعة عمل و19 ورشة ضمن برنامج بحثي متعدد التخصصات موجه للبحث عن الموهوبين والموهوبات من مختلف الجامعات المحلية والعالمية ومن خلال برامج الجامعة الاثرائية المبتكرة قدمت عمادة شؤون المكتبات 19 ورشة لتعزيز مهارة المكتبيين في خدمة المستفيدين عبر برامج وأنظمة تقديم الخدمات بمكتبات الجامعة، وقد اضافت عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لأنشطة الجامعة منظومة من البرامج الاثرائية كبرنامج السلامة من الكوارث، والكوارث في لمحات لضيوف النزل الصحي الجامعي، والبرنامج التدريبي التنمية المستدامة ودور الجامعات السعودية بالتعاون مع وزارة التخطيط والاقتصاد، والشراكة مع كلية التصاميم لتقديم أول مدرسة افتراضية صيفية اثرائية للمهتمين وللمصممين والمصممات السعوديين وبحضور فاق 3482 حيث أغلقت عمادة شؤون الطلاب برنامجها الإثرائي الصيفي (عن بعد) بعد تقديم 29 ساعة بث لسبعة مسارات اثرائية مختلفة. كما وعززت كليات الجامعة خدمة المجتمع ودعم الاحتياج التنموي بعدد من المبادرات كمبادرة عطاء عن بعد ومبادرة دعم عن بعد لكلية الآداب، ومبادرة إنماء لكلية العلوم، والبرنامج الإثرائي الصيفي الأول (طويق) لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل، ونادي سمو لكلية الشريعة والقانون، وبرنامج تهيئة الطالبات لمرحلة الامتياز في الرعاية التنفسية لكلية العلوم الطبية التطبيقية، وبرنامج صيف الإدارة 2020 لكلية الأعمال، وبرنامج كلية التربية للتدريب الصيفي لشاغلي الوظائف التعليمية لمنسوبي إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر، بالإضافة لعدد من اللقاءات كلقاءات طلبة التدريب الميداني في كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، والأسبوع العلمي بالشراكة بين كلية العلوم والدراسات الإنسانية والمدرسة العلمية البحثية المصرية، واللقاء التعريفي لأطباء الامتياز بكلية الأسنان والتي أشرفت على عقد الملتقى السنوي لأبحاث أطباء الامتياز وأشارت الدكتورة منيرة المهاشير لدور كليات الجامعة واداراتها المميز بالتوسع في الإثراء المعرفي والعلمي وتعزيز كفاءة الاستخدام الأمثل للواقع الافتراضي في خدمة المجتمع.