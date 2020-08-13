إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 20.6 مليون صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 620 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 12.8 مليون، فيما يقترب عدد الوفيات من 750 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

المكسيك تسجل 5858 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء تسجيل 5858 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و737 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 498380 والوفيات إلى 54666.

وتكافح الحكومة المكسيكية من أجل تحقيق توازن بين الحاجة إلى كبح الجائحة وإعادة فتح اقتصادها المتعثر الذي انكمش بأكثر من 17 % في الربع الثاني.

تسجيل 1445 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس تسجيل 1445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي بها إلى 219964.

وأظهر الإحصاء ارتفاع عدد الوفيات بواقع أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 9211.

ليبيا تسجل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أنه تم فحص 2672 عينة منها 899 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و103 عينات في مختبر المركز المرجعي زليتن، و93 عينة بمختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و55 في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و136 بمختبر فرع المركز سبها، و541 بمختبر فرع المركز الوطني مصراته، وعينتين في مختبر فرع المركز غريان، و393 بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و50 بمختبر مركز بنغازي الطبي و400 في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، مبينا أن العينات التي تم فصحها منها 2363 سالبة و 309 عينات موجبة.

ولفت النظر إلى أن العينات الموجبة منها 141 حالة جديدة و168 لمخالطين، مع تسجيل 38 حالة شفاء دون تسجيل أي حالات وفاة.

الهند تسجل أكثر من 66 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 66 ألف و 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليونين و 397 ألف و403 حالات.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 942 حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 47 ألف حالة.

أوكرانيا تسجل قفزة قياسية يومية في إصابات كورونا بلغت 1592 حالة

أعلن المجلس الوطني للأمن والدفاع في أوكرانيا اليوم الخميس عن تسجيل قفزة قياسية يومية بلغت 1592 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء. وزاد عدد الإصابات بشكل حاد في أوكرانيا في الشهرين الماضيين مع تخفيف السلطات بعض القيود، إذ سمحت بمعاودة فتح المقاهي والكنائس وتشغيل وسائل النقل العام.

كوريا الجنوبية تسجل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس عن تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وترتفع حصيلة الإصابات بذلك إلى 14 ألفا و770 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

ومن بين الإصابات الـ 56 الجديدة، هناك 47 إصابة انتقلت محليا و9 إصابات لأشخاص قادمين من الخارج.

في الوقت نفسه، ظل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس دون تغيير عند 305 حالات.

الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إنها سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 12 أغسطس آب انخفاضا من 25 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن العدد يشمل 11 حالة وافدة من الخارج مقابل 16 في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 20 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وهو نفس العدد المسجل قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84756 بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 عند 4634 دون تغيير.

سويسرا: إصابات كورونا تصل إلى 37169 حالة والوفيات 1991

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 37169 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت زيورخ ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الفيروس وصل إلى 1991 حالة. وتعافى 32700 شخص من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا .

إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 251 ألفا و713 حالة والوفيات 35 ألفا و225

بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا 251 ألفا و713 حالة حتى الساعة 07:30 صباح اليوم الخميس بتوقيت ميلانو، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفا و225 حالة . في حين تعافى 202 ألف و697 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا تقريبا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 244 ألفا و88 حالة والوفيات 30 ألفا و375

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 244 ألفا و88 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30 ألفا و375 حالة. في حين تعافى 83 ألفا و609 مصابين من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 329 ألفا و784 حالة والوفيات 28 ألفا و579

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 329 ألفا و784 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت مدريد ، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في أسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و579 حالة. وتعافى 150 ألفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.

حالات كورونا في روسيا تتجاوز 907 آلاف

سجلت روسيا 5057 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، ما يرفع عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 907758 وهو رابع أكبر عدد من الحالات في العالم.

وذكر فريق العمل المعني بمكافحة الفيروس أن 124 شخصا توفوا جراء المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع عدد الوفيات إلى 15384.