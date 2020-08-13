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تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي

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تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي

تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي
http://almnatiq.net/?p=893191
المناطق-يوسف المطيري

معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019، عرض مركز الامير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية “PDSARC” مجموعة من الطائرات بدون طيار ومن أبرزها الطائرة المسيرة “شاهين “SH-01 ، وهي طائرة بدون طيار عمودية للإقلاع والهبوط (VTOL) مصممة ومصنعة بالكامل في المملكة العربية السعودية.
وصنعت المسيرة شاهين من هيكل مركب كربوني خفيف الوزن، تطير عبر أربعة محركات كهربائية، وأجنحة دوارة من أجل الكفاءة وإمالة الجناح وللأجنحة خاصية الإزالة والتركيب لسهولة النقل.
وتتميز ال مسيرةSH-01 بقدرتها على الطيران في ارتفاع يصل إلى 3000 متر، مع أقصى قدرة على التحمل في الطيران تصل إلى 4 ساعات.
كما تمتلك المسيرة شاهين الطيران على مدى “50” كيلو متر من محطة التحكم ويمكنها إجراء الاتصالات باستخدام تقنية ارتباط البيانات S / C Band (Omni).
وتستخدم المسيرة SH-01 انظمة ملاحة وتحكم بالطيران عبر كمبيوتر مدمج، وتتميز بنظام ملاحة قائم على GPS / INS مع مساعدة بيانات الهواء وادارة الرحلة (السرعة الجوية، الارتفاع، العنوان).
وتعمل المسيرة SH-01 بواسطة أربعة محركات كهربائية باستخدام مصدر كهربائي هجين، كما يمكنها إمالة الجناح أثناء الطيران لتتحول من طائرة عمودية إلى طائرة توربينية.
وتمتاز المسيرة SH-01 بنظام ملاحي يعتمد على نظام EO / IR وهو نظام مستقر للرؤية الليلية ونظام مسح وتتبع لتحديد الاهداف والاحداثيات.
وتستطيع المسيرة SH-01 على العمل من مواقع أرضية أو من على السفن البحرية، ويمكنها الاقلاع والهبوط عامودياً.

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