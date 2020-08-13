مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة

نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ديوانية الحوار تحت عنوان “إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي “، عن بعد، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.

واستضاف خلاله كلاَ من الأستاذ/ مهند بن بدر الهادي، أمين مجلس شباب الجوف، والأستاذ / رائد بن صالح قحطان، عضو مجلس شباب منطقة الباحة، وادار اللقاء الاستاذة/ صالحة بنت عبدالله الجرعي ، مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير ، مساعد أمين مجلس شباب عسير وذلك مساء الأربعاء، 22 ذو الحجة 1441هـ ، الموافق 12 اغسطس 2020 م ، بمشاركة ( 400 ) شابا وفتاة .

وأفتتح أمين مجلس شباب الجوف الأستاذ/ مهند بن بدر الهادي، اللقاء بالتأكيد على مفهوم التلاحم الوطني، مشيدا بتعزيز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا الدور.

و تطرق اللقاء للدور الهام الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع ، مبينا أن وجود التكافؤ في الانتاجية وميدان التنافس الشريف بين الشباب والفتيات له دوراً كبيراً في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

ودعا المؤسسات والجهات التطوعية إلى صقل مهارات الشباب لتحقيق التقدم العلمي الذي يعود بأفضل النتائج على الشباب وعلى تنمية الوطن.

فيما تحدث ‏عضو مجلس شباب الباحة، الاستاذ/ رائد بن صالح قحطان، عن دور مجالس الشباب وأهدافها، وتفعيل دور الشباب في كافة المناطق، لعكس الدور المحوري لهم على نهضة وتقدم المجتمع والوطن.

كما تناول اللقاء عدد من المحاور الأخرى ومن أبرزها، دور الشباب في تعزيز التلاحم الوطني، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب ، ناقش سبل تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين جاهزيتهم، وابتكار استثمارات نوعية متميّزة داخل المملكة، وصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في كافة المجالات.

ويعد هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وأثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.