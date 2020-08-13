احدث الأخبار

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة
أبرز المواد
 تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي
أبرز المواد
 وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون
أبرز المواد
 ٦٢ ألف مستفيد من برنامج الصيف الاثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 قيادة العمليات المشتركة العراقية: على تركيا حل مشكلاتها بعيداً عن أراضينا
أبرز المواد
 البلديات: 84 ألف جولة رقابية خلال 6 أيام.. وإغلاق 70 منشأة
أبرز المواد
 الكويت تسمح للسعوديين الدخول للبلاد برفقة أقاربهم الكويتيين بدون تصريح
أبرز المواد
 قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية تنفذ عملية قرصنة ضد سفينة في المياه الدولية
أبرز المواد
 المرور السعودي: خطوتان لتجديد رخصة القيادة للمواطنين بالخارج
أبرز المواد
 النفط ينخفض بعد تقرير أوبك وبرنت عند 45.35 دولاراً للبرميل
أبرز المواد
 جوجل تعلن عن أدوات جديدة للمساعدة في التعلم عن بُعد أثناء وباء كورونا
أبرز المواد
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة

أبرز المواد
تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي

تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي

أبرز المواد
وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية

وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية

أبرز المواد
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون

أبرز المواد

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة
http://almnatiq.net/?p=893194

نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ديوانية الحوار تحت عنوان “إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي “، عن بعد، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.
واستضاف خلاله كلاَ من الأستاذ/ مهند بن بدر الهادي، أمين مجلس شباب الجوف، والأستاذ / رائد بن صالح قحطان، عضو مجلس شباب منطقة الباحة، وادار اللقاء الاستاذة/ صالحة بنت عبدالله الجرعي ، مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة عسير ، مساعد أمين مجلس شباب عسير وذلك مساء الأربعاء، 22 ذو الحجة 1441هـ ، الموافق 12 اغسطس 2020 م ، بمشاركة ( 400 ) شابا وفتاة .
وأفتتح أمين مجلس شباب الجوف الأستاذ/ مهند بن بدر الهادي، اللقاء بالتأكيد على مفهوم التلاحم الوطني، مشيدا بتعزيز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا الدور.
و تطرق اللقاء للدور الهام الذي يمثله الشباب كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع ، مبينا أن وجود التكافؤ في الانتاجية وميدان التنافس الشريف بين الشباب والفتيات له دوراً كبيراً في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.
ودعا المؤسسات والجهات التطوعية إلى صقل مهارات الشباب لتحقيق التقدم العلمي الذي يعود بأفضل النتائج على الشباب وعلى تنمية الوطن.
فيما تحدث ‏عضو مجلس شباب الباحة، الاستاذ/ رائد بن صالح قحطان، عن دور مجالس الشباب وأهدافها، وتفعيل دور الشباب في كافة المناطق، لعكس الدور المحوري لهم على نهضة وتقدم المجتمع والوطن.
كما تناول اللقاء عدد من المحاور الأخرى ومن أبرزها، دور الشباب في تعزيز التلاحم الوطني، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب ، ناقش سبل تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين جاهزيتهم، وابتكار استثمارات نوعية متميّزة داخل المملكة، وصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في كافة المجالات.
ويعد هذا اللقاء استمراراً لجهود المركز والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وأثارها وكيفية إدارتها على كافة المستويات، تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

روابط ذات صلة

تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي

تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي
وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية

وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*