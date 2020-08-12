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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

منطقة عسير
مدني جازان : يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

مدني جازان : يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول

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مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
http://almnatiq.net/?p=893203
المناطق - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.
وأشار المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب محمد بن عبده السيد إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهاً متقدما عن هطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول وتساقط البرد.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات خميس مشيط والحرجة والنماص ورجال المع وسراة عبيده و ظهران الجنوب و محايل، حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأكد مدني عسير ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً بضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa .

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