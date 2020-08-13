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جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم

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الصحة: أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو

الصحة: أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو
http://almnatiq.net/?p=893205
المناطق - واس

أوضحت وزارة الصحة أن مركز 937 تلقى خلال شهر يوليو الماضي “2903676 ” اتصالاً، شملت” “179267” اتصالاً لحجز المواعيد في المراكز الصحية، فيما بلغ عدد الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا “287836 ” استفساراً، والبلاغات الواردة “54932” بلاغاً، والاستشارات الطبية “898039” استشارة “.
كما أعلنت ” الصحة ” بدء العمل في المرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق “إشارة” وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.
وتشمل هذه المرحلة “خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية” وذلك على مدار الساعة.
يذكر أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث إنه صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.
ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الإلكتروني، التطبيقات الإلكترونية،و الدردشة الفورية في موقع الوزارة) .
ويُعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات منسوبي الوزارة .
كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية : ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء ، وخدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية ، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين ، الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية ، خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج ، خدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية ،و خدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات.)
ويستقبل المركز على مدار اليوم جميع الاستفسارات عبر قنواته كافة، وعبر الرقم الموحد 937.

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