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المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
http://almnatiq.net/?p=893217
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة “محصولي” بموقع المؤسسة الإلكتروني، التي من خلالها يتمكن المزارعون المستفيدون من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة وإغلاق الحساب لتتم عملية الصرف ومن ثم تحويل المستحقات للحساب البنكي الخاص بكل مزارع.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة بلغ (30.621.597.45) ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد (109) مزارعين، وبذلك يكون إجمالي ما تم صرفه للمزارعين منذ بداية الموسم الحالي مبلغ (145,422,258.95) ريالاً، ذلك لعدد (590) مزارعًا، وبكمية (125,516) طناً، وسيتم صرف الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الأقفال والتدقيق.
وبينت المؤسسة العامة للحبوب أنها بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداء 19/8/1441هـ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ المتضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، القاضي بتكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز (700) ألف طن سنويا.

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