جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم

المناطق - أبها

دعت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي1442هـ ، لمطابقة الوثائق والمستندات.

وأوضح عميد العمادة الدكتور أحمد آل فايع أن المطابقة خاصة بالملتحقين ببرامج الدراسات العليا من خريجي الجامعات الأخرى غير جامعة الملك خالد، أما بالنسبة لخريجي جامعة الملك خالد، فسيتم الاكتفاء بالبيانات التي تم عكسها آلياً من النظام الأكاديمي للجامعة، وفي حال تطلب الأمر حضورهم فسيتم التواصل معهم لاحقاً، كما سيتم صرف الأرقام الجامعية لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 /12 / 1441هـ، من خلال الرسائل النصية، ويمكنهم بعد ذلك طباعة إشعار القبول النهائي من (أكاديميا) دون الحضور إلى الجامعة.

وأضاف أن مواعيد وأماكن مطابقة الوثائق لخريجي غير جامعة الملك خالد

ستكون في المدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) صالة الخدمات الرئيسة بالدور الأرضي للطلاب، وأما الطالبات فسيكون في المجمع الأكاديمي لدراسة الطالبات بلعصان (صالة القبول) وذلك يومي الأربعاء 29 / 12/ 1441هـ والخميس 1 / 1 / 1441 هـ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وللمطابقة يجب إحضار إشعار القبول المبدئي، والأصل لجميع الوثائق الآتية:

الهوية الوطنية. وثيقة التخرج. السجل الأكاديمي. التوصيات العلمية. الدبلومات التربوية في البرامج التي تشترطها. شهادة اختبار اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها. إفادة البحث المنشور لخريجي الماجستير بنظام المقررات. خطاب موافقة جهة العمل أو التفرغ أوالإجازة الدراسية للموظفين. إفادة للمهنة من نظام(أبشر) لغير الموظفين.

وأشارت العمادة إلى أنه في حال عدم الحضور للمطابقة في المواعيد المحددة أعلاه فسيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

وللاستفسار التواصل عبرواتساب العمادة: 0172418366 أو البريد الإلكتروني ([email protected]).