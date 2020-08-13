احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم
منطقة عسير
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
أبرز المواد
 أم القرىً تقيم الدورة الصيفية التدريبية لمعلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال عن بُعد
منطقة مكة المكرمة
 الصحة: أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو
أبرز المواد
 مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
منطقة عسير
 مدني جازان : يحذر من التقلبات والظواهر الجوية المصاحبة ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول
منطقة جازان
 مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي بمشاركة ( 400 ) شاب وفتاة
أبرز المواد
 تقرير..الطائرة المسيرة السعودية “شاهين SH-01” للإقلاع العامودي
أبرز المواد
 وزارة العدل تنفذ 590 ألف عملية توثيق 55% منها إلكترونية
أبرز المواد
 إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 20.6 مليون
أبرز المواد
 ٦٢ ألف مستفيد من برنامج الصيف الاثرائي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
أبرز المواد
 قيادة العمليات المشتركة العراقية: على تركيا حل مشكلاتها بعيداً عن أراضينا
أبرز المواد
جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم

جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم

منطقة عسير
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

أبرز المواد
أم القرىً تقيم الدورة الصيفية التدريبية لمعلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال عن بُعد

أم القرىً تقيم الدورة الصيفية التدريبية لمعلمي اللغة العربية بإندونيسيا والسنغال عن بُعد

منطقة مكة المكرمة
الصحة: أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو

الصحة: أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو

أبرز المواد

جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم

جامعة الملك خالد تدعو المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمطابقة وثائقهم
http://almnatiq.net/?p=893220
المناطق - أبها

دعت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد المقبولين والمقبولات في برامج الدراسات العليا الأكاديمية (غير المدفوعة الرسوم) لمرحلتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي1442هـ ، لمطابقة الوثائق والمستندات.

 

وأوضح عميد العمادة الدكتور أحمد آل فايع أن المطابقة خاصة بالملتحقين ببرامج الدراسات العليا من خريجي الجامعات الأخرى غير جامعة الملك خالد، أما بالنسبة لخريجي جامعة الملك خالد، فسيتم الاكتفاء بالبيانات التي تم عكسها آلياً من النظام الأكاديمي للجامعة، وفي حال تطلب الأمر حضورهم فسيتم التواصل معهم لاحقاً، كما سيتم صرف الأرقام الجامعية لهم ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 /12 / 1441هـ، من خلال الرسائل النصية، ويمكنهم بعد ذلك طباعة إشعار القبول النهائي من (أكاديميا) دون الحضور إلى الجامعة.

 

وأضاف أن مواعيد وأماكن مطابقة الوثائق لخريجي غير جامعة الملك خالد

ستكون في المدينة الجامعية بالقريقر مبنى (د) صالة الخدمات الرئيسة بالدور الأرضي للطلاب، وأما الطالبات فسيكون في المجمع الأكاديمي لدراسة الطالبات بلعصان (صالة القبول) وذلك يومي الأربعاء 29 / 12/ 1441هـ والخميس 1 / 1 / 1441 هـ  من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

 

وللمطابقة يجب إحضار إشعار القبول المبدئي، والأصل لجميع الوثائق الآتية:

  1. الهوية الوطنية.
  2. وثيقة التخرج.
  3. السجل الأكاديمي.
  4. التوصيات العلمية.
  5. الدبلومات التربوية في البرامج التي تشترطها.
  6. شهادة اختبار اللغة الإنجليزية في البرامج التي تشترطها.
  7. إفادة البحث المنشور لخريجي الماجستير بنظام المقررات.
  8. خطاب موافقة جهة العمل أو التفرغ أوالإجازة الدراسية للموظفين.
  9. إفادة للمهنة من نظام(أبشر) لغير الموظفين.

 

وأشارت العمادة إلى أنه في حال عدم الحضور للمطابقة في المواعيد المحددة أعلاه فسيتم إلغاء القبول والأخذ من قائمة الاحتياط.

 

وللاستفسار التواصل عبرواتساب العمادة: 0172418366 أو البريد الإلكتروني ([email protected]).

روابط ذات صلة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة

مدني عسير يحذر من التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة
وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران

وكيل محافظة محايل يقف على انهيارات عقبة قدران
مدني عسير: لم يردنا أي بلاغ عن «ثعبان المنطقة الجبلية»

مدني عسير: لم يردنا أي بلاغ عن «ثعبان المنطقة الجبلية»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*