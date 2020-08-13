جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول المحطات النووية والاستخدامات السلمية في مجال الطاقة

وأوضح عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الشاطي أن البرنامج يهدف للتعرف على تركيب المحطات النووية وكيفية التشغيل، وكيفية إنتاج الكهرباء عن طريق الوقود النووي، ومقارنة بين التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء وبين المصادر الأخرى مثل البترول والفحم والمخلفات الصلبة، ومعرفة ما إذا كانت الطاقة النووية مصدرًا متجددًا للطاقة أم غير متجدد.