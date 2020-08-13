جامعة الملك خالد تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول المحطات النووية والاستخدامات السلمية في مجال الطاقة

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم وضمن مشروع “مبادرون” برنامجًا تدريبيًّا بعنوان “المحطات النووية والاستخدامات السلمية في مجال الطاقة”، وذلك يوم غدٍ الجمعة الموافق لـ 24 ذي الحجة، يقدمه أستاذ الكيمياء الإشعاعية بكلية العلوم بالجامعة الأستاذ الدكتور ناصر عواد، ويستهدف طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال الطاقة، ويمكن التسجيل في البرنامج بالدخول على الرابط:
وأوضح عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور علي بن عبدالله الشاطي أن البرنامج يهدف للتعرف على تركيب المحطات النووية وكيفية التشغيل، وكيفية إنتاج الكهرباء عن طريق الوقود النووي، ومقارنة بين التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء وبين المصادر الأخرى مثل البترول والفحم والمخلفات الصلبة، ومعرفة ما إذا كانت الطاقة النووية مصدرًا متجددًا للطاقة أم غير متجدد.
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