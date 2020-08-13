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اختتام فعاليات صيف ألمع 2020 بعروض فلكلورية شعبية وتكريم المشاركين

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اختتام فعاليات صيف ألمع 2020 بعروض فلكلورية شعبية وتكريم المشاركين

اختتام فعاليات صيف ألمع 2020 بعروض فلكلورية شعبية وتكريم المشاركين
http://almnatiq.net/?p=893226
المناطق - رجال ألمع
اختتمت مساء أمس فعاليات صيف رجال ألمع 2020 التي نظمتها بلدية المحافظة  بقرية “رجال” التراثية، وذلك بحضور المحافظ عبدالله بن عايض العجيري، ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل.
وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تقديم عدد من العروض الفلكلورية الشعبية التي قدمتها فرقة رجال ألمع للفنون الشعبية على مسرح البلدية، كما تم تكريم المشاركين في الفعاليات والمعارض والعروض الفلكلورية الشعبية والجهات المنظمة، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها خلال فترة المهرجان التي قاربت شهراً ونصف الشهر.
وشهد المهرجان العديد من العروض والمعارض منها: معرض العسل، ومعرض للفن التشكيلي والتصوير ، حيث أسهمت العروض والفعاليات المقدمة بالمهرجان إضافة إلى الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والتراث العريق في جذب أعداد كبيرة من الزوار ؛ للاستمتاع بالفعاليات والتعرف على الإرث التاريخي للمكان.

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