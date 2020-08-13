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مسيرات حاشدة في تعز اليمنية تطالب بفرض الأمن وتحرير المحافظة من الحوثيين

مسيرات حاشدة في تعز اليمنية تطالب بفرض الأمن وتحرير المحافظة من الحوثيين
http://almnatiq.net/?p=893235
المناطق - الرياض

خرجت مسيرات حاشدة اليوم الخميس في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، تطالب بفرض الأمن وتحرير بقية المحافظة من قبضة جماعة أنصار الله الحوثية.
ورفع المتظاهرون لافتات العلم الوطني وصور الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى لافتات تشدد على ضرورة فرض الأمن وتحرير المحافظة.
ونظمت المسيرات في قلب مدينة تعز، وفي وسط مدينة التربة الواقعة جنوبي المحافظة.
ودعا بيان صادر عن مسيرة مدينة تعز، نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قيادة السلطات الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية إلى الوقوف الجاد أمام دعم تحرير تعز، وتوفير الإمكانيات اللازمة.
وشدد البيان على” العلاقة المشتركة والمصير الواحد بين اليمن والسعودية في معركة الهوية والوجود في التصدي المشترك للأطماع الإيرانية وخالبها في اليمن جماعة الحوثي”.
وأدان البيان ما وصفها بـ “الأعمال الإجرامية” التي ارتكبها المطلوبون أمنيا في مدينة تعز، وسقط على إثرها ضحايا أبرياء”.

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