بالانفوجرافيك .. تعرف على أنواع النفط السعودي وأبرز عملاءه

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تعد المملكة اكبر مصدر للنفط في العالم، حيث يتم تصدير 66.8% من صادرتها الى دول آسيوية تتصدرها الصين ويبلغ حجم هذه النسبة ما مجموعه 4.45 مليون برميل وفقا لاغلاق شهر ديسمبر 2019، فيما يتم تصدير مانسبته 33.2% من حجم الصادرات الكلي للنفط السعودي الى بقية دول العالم ومنها دول اوروبية اضافة الى الولايات المتحدة الامريكية وكندا وتعادل هذه النسبة 2.2 مليون برميل يوميا.

وتم اتخاذ نهاية العام 2019 كنقطة للقياس، نظرا الى ان مستويات الطلب لم تستقر بعد منذ دخول العام 2020 وحتى الان بسبب مروره بعدة احداث اثرت عليه ومن بينها آثار جائحة كورونا اضافة الى ما اصطلح على تسميته بـ “حرب الاسعار” والبحث عن الحصص السوقية بعد انسحاب روسيا من اتفاقية اوبك+ قبل ان تعود اليها مرة اخرى. لذلك لا يمكن أن يكون دليل استرشادي اذ تراجع الطلب بحدود 20 مليون برميل نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني 2020.

وتتصدر الصين قائمة أكبر عملاء استيراد للنفط السعودي بمقدار 1.65 مليون برميل يوميا ثم اليابان في المركز الثاني بـ 1.11 مليون برميل، فالهند في المركز الثالث بمقدار 962 ألف برميل، تليها كوريا الجنوبية في المركز الرابع بـ 729 ألف برميل، فيما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الخامس بمقدار 567 ألف برميل يوميا ليمثل ما تستورده الدول الخمس ما نسبة 75% من صادرات المملكة النفطية. نقلا عن صحيفة مال