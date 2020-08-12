أمانة الجوف تستعيد 6 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية

الجوف - محمد الحسن

قامت أمانة منطقة الجوف بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة من استعادة 6 ملايين متر مربع من الأراضي الحكومية خلال العام الحالي، بعد تشييد إحداثات فيها وعقوم ترابية وأحواش في مواقع مختلفة، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمتابعة وإزالة كافة التعديات.

وباشرت الآليات التابعة للأمانة إزالة الإحداثات وكافة أشكال التعديات بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة ومساندة القوة الأمنية.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن الأمانة تواصل رصد أي تعديات على الأراضي الحكومية بالتعاون مع لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة والجهات ذات الجهات.

وأكد أمين المنطقة أنه سيتم التعامل بحزم مع التعديات التي يتم رصدها وإزالتها وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدي على الأراضي الحكومية، للحد من هذه الممارسات غير النظامية، وفقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.