الأمير بدر بن سلطان يتسلم تقرير أعمال لجنة الطوارئ بمنطقة مكة المكرمة

المناطق - جدة

تسلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تقرير أعمال لجنة الطوارئ بالمنطقة والذي سلّمه لسموه مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أمين اللجنة المهندس عبدالاله بن مشيط.

وتضمّن التقرير تفصيلاً عن جهود القطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع جائحة كورونا و دور الجهات في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات.

كما استمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال الرقابية لفرع الوزار بالمنطقة خلال فترة الجائحة وما تم تقديمه لقطاع الأعمال عبر الخدمات الإلكترونية .