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بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة وتتلف ٥٢٠ بيضة فاسدة

بلدية القطيف تغلق 4 مستودعات مخالفة وتتلف ٥٢٠ بيضة فاسدة
http://almnatiq.net/?p=893273
المناطق - القطيف

أغلقت بلدية محافظة القطيف أربعة مستودعات لمخالفتها الاشتراطات الصحية والنظامية وطبقت لائحة الغرامات البلدية، وذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة بهدف رصد المستودعات المخالفة للاشتراطات البلدية وللحد من تفشي فايروس «كورونا».

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانية على المنشآت الغذائية في المحافظة شملت عدداً من المستودعات، لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، مؤكدا أن البلدية تكثف الجولات الرقابية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتتخذ كافة التدابير الوقائية والتدابير الصحية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن والمقيم.

وأشار الى أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة أغلقت أربعة مستودعات لعدم وجود تصاريح (رخصة محل)، ولتدني مستوى النظافة، ولمخالفة اشتراطات التخزين، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات والمستودعات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأبان أن البلدية وعلى إثر بلاغ مواطن أتلفت ٥١٠ بيضة لسوء الحفظ و لعدم وجود تاريخ الصلاحية و مجهولة المصدر، وتم تطبيق لائحة الغرامات و الجزاءات البلدية بحق المخالف .

وأضاف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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