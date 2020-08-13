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6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”

6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”

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6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”

6 مزايا تمويلية توفرها المشاريع تحت الإنشاء عبر “سكني”
http://almnatiq.net/?p=893279
المناطق - واس

تشهد المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة بين برنامج “سكني” والمطوّرين العقاريين، إقبالاً متواصلاً من المواطنين لما تشتمل عليه من مزايا متنوعة تجعلها إحدى الخيارات المناسبة لسكن الأسر السعودية ضمن بيئة مُكتملة الخدمات والمرافق والبنية التحتية، وفي ظل متابعة مستمرة عبر برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” للرقابة عليها والتأكد من جودة التنفيذ والتقيد بجداول التسليم.
ويُقدم “سكني” جُملة من المميزات التمويلية للحصول على قرض عقاري مدعُوم الفائدة بنسبة تصل 100% لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء تمتاز بتنوع تصاميمها ونماذجها ضمن 80 مشروعاً توفر أكثر من 132 ألف وحدة، يأتي من أهمها تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، وإعفاء سداد قيمة العقار في حال الوفاة أو العجز الكلي، وسداد القسط الشهري بمرونة ليكون متزايداً أو متناقصاً.
كما يتيح خيار شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء عبر “سكني” إمكانية تخفيض الدفعة الأولى المُقدمة إلى 5% بدلاً من 10% وكذلك تقسيطها بدلاً من تقديمها دفعةً واحدة، مع إمكانية تأجيل السداد لمدة سنتين، وذلك وفق الشراكة الإستراتيجية بين الجهات التمويلية والمطورين العقاريين ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تحت مظلة برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بهدف زيادة نسب التملك إلى 70%.
وتتميز مشاريع البيع على الخارطة ضمن مشاريع “سكني” بكونها تقع ضمن بيئة سكنية متكاملة تتوافر فيها المرافق التعليمية والصحية والترفيهية والتجارية والمسطحات الخضراء وحدائق تحقق معايير جودة الحياة، وبأسعار تنافسية ويمكن تملكها عبر حلول تمويلية ميسرة ومتنوعة، كما تتميز وحدات المشاريع بجودتها ووجود ضمانات لما بعد البيع.
وتقع معظم تلك الوحدات ضمن الضواحي السكنية الكبرى التي أعلن عنها البرنامج في موقع إستراتيجي على مقربة من الخدمات الحيوية كالمطارات والمستشفيات والجامعات في عدد من المدن منها الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ضمن بيئة سكنية تُعد نموذجاً لحياة عصرية حديثة تتوافق مع مستهدفات برنامجي “الإسكان” و”جودة الحياة”، وبأسعار تتراوح بين 250 – 750 ألف ريال بتصاميم عصرية، ويمكن معاينتها وحجزها عبر موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني على الرابط: https://sakani.housing.sa/all-projects-map?field_project_related_to_value%5B%5D=sharakat&projects_view=sharakat .

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