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أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

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أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض

أمير الرياض يعزي في وفاة أخصائي التمريض بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض
http://almnatiq.net/?p=893285
المناطق - الرياض
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة، في وفاة أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزلية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عبدالكريم بن خلف المطيري – رحمه الله -.
وسأل سموه في اتصال هاتفي أجراه بوالد الفقيد المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهته عبر خلف المطيري باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعياً الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.

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