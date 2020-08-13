أمير منطقة الرياض يستقبل رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية

المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتبه في قصر الحكم اليوم، رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي يرافقها وكلاء الجامعة، وذلك بمناسبة تكليفها رئيسةً للجامعة.

وقدم سموه التهنئة للدكتورة الصفدي، متمنيا لها التوفيق والنجاح.

ونوه الأمير فيصل بن بندر بما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ودور الجامعة بمنهجيتها والتقنيات والمستويات الأكاديمية العالية التي وصلت لها بفضل من الله ثم بهذا الدعم السخي في مشاركة الخبرات والتعليم الإلكتروني مع الجامعات الأخرى وتحقيق الأهداف المنشودة.

فيما أعربت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على التهنئة العزيزة منوهةً بمتابعته المباشرة ومساهمته في المسيرة التعليمية في المنطقة وتوجيهات سموه لأبناء الوطن وبناته في التعلم والاجتهاد ومشاركته لهم مناسباته كافة ودعمهم الدعم الأبوي.