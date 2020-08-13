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أمير القصيم يشدد على القطاعات الحكومية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

أمير القصيم يشدد على القطاعات الحكومية بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا
http://almnatiq.net/?p=893304
المناطق / بريدة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة اليوم, القطاعات الحكومية والأهلية كافة بالتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وزيادة التأكيد على الجميع بتطبيق البروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن والانضباط في ذلك.

وقال سموه : إن ما تبذله الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تقدمه اللجنة العليا من جهود وأعمال يوجب على الجميع من قطاعات وأفراد أهمية الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والبروتوكولات في كافة الأماكن التي تقع تحت إشرافها وضبط المخالفات خاصة في المواقع التي يكثر فيها الازدحام.

وشدد سموه على كافة القطاعات أهمية عدم التهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات ، والحذر من تفشي فيروس كورونا مما يسبب في زيادة عدد الإصابات في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق متابعة إمارة منطقة القصيم لمواجهة فيروس كورونا (COVID19) ، وحرصا على سلامة أهالي المنطقة والمرتادين والزائرين، وتعزيزاً للإجراءات الاحترازية لعدم انتشاره، ومواجهته بالتشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة, سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يبارك بالجهود وأن يحفظ الجميع.

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