الأمير فيصل بن مشعل يزور مهرجان العنب بالقصيم

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زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , مساء اليوم , مهرجان العنب في نسخته السابعة، وذلك بمركز الصلبية التابعة لمحافظة عيون الجواء, بحضور وكيل أمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, والمشرف العام على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع , ومحافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف, ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي , ورئيس مركز الصلبية خالد بن كساب بن مشلوط , ومدراء الجهات الحكومية والأهلية وعدد من المهتمين.

وفور وصول سموه لمقر المهرجان تجول فيه واطلع على ما يحتويه من أقسام مختلفة من معارض متعددة اشتملت على أكثر من 80 معرضاً ، وشاهد آلية وطريقة عصير العنب وأنواعه المتعددة، والمزارع المشاركة في معارض المهرجان , بعد ذلك اطلع سموه على مصنع الصناعات التحويلية لمنتج العنب.

بعد ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي فور وصول سموه لمقر الحفل , تلا ذلك آيات من الذكر الحكيم ، ثم كلمة محافظ عيون الجواء محمد عثمان العساف الذي أبدى فيها سعادته بحضور سموه ورعايته للمهرجان ، مقداراً لسموه هذه البادرة الطيبة داعياً الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ , مؤكداً على أن المهرجان في نسخته السابعة يحوي العديد من الفعاليات والمعارض التي تصل إلى 80 معرضاً , بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة ويستعرض من خلاله أكثر من 200 ألف طن من العنب بكافة أنواعه والذي يستهدف من خلاله زيادة الإنتاج وتعزيز الجانب الاقتصادي بالمنطقة، مقدماً الشكر والعرفان لسموه على دعمه الدائم لنجاح المهرجان ، واصلاً شكره للجهات المنظمة عامه, إثر ذلك قدم عرض مرئياً عن المهرجان الذي يعتبر مبادرة وفكرة مقدمة من قبل سمو أمير منطقة القصيم لرسم أولى خطوات هذا المهرجان الذي قدم عبر العديد من النسخ.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أن هذا المهرجان أصبح فعالية اقتصادية سنوية بفضل الله ثم توجيهات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تجاه تعزيز وتنمية كافة الجوانب الاقتصادية الخادمة لأبناء الوطن من المزارعين والمنتجين , مبيناً على أهمية إيجاد فرص العمل وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات في مثل هذه المهرجانات الزراعية وغيرها يعتبر هدفاً استراتيجياً مهماً كونه أحدى مستهدفات برنامج التوطين بإمارة المنطقة , مشيراً على أن ما تمتلكه منطقة القصيم من منتجات زراعية عالية الجودة يفرض أهمية تنميتها وتطوير كافة الجوانب المرتبطة بتعزيز الصناعات التحويلية لها.

وقال سموه : لازال لدينا قصور كبير في التسويق الزراعي والتي تشكل عبئ على المزارع وعلى المستهلك ولدينا رغبة بإقامة شركة للتسويق , وسنعمل ليلاً ونهاراً لتعزيز المنتجات الغذائية والصناعات التحويلية لها والتي تمتاز بها المنطقة , كون ذلك جزء أساسي من اقتصاد الوطن ومن المهم دعم كافة ما يصب في اقتصاد الوطن.

وشدد سموه على أن أهمية إقامة كافة المهرجانات الزراعية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية وتعزيز الوعي بين أفراد المجتمع للمساهمة في فتح العديد من أبواب الرزق لأبناء المنطقة من الأسر والمزارعين , وخلق فرص وظيفية للشباب والاسر المنتجة مباركاً للجميع هذا المنجز الاقتصادي المتجدد كل عام خصوصا مع اقامة اول مصنع للصناعات التحويلية لمنتج العنب ومشتقاته مشيداً بالتطور المتوالي والنوعي لمهرجان العنب , مشيراً إلى أن الطموح لا حدود له في تطوير وتعزيز مثل هذه المحافل الاقتصادية الهامة, مفتخراً بما قدمه الجميع من تكاتف وعطاء وبذل , مؤكداً سموه على أن مهرجان العنب علامة بارزة في جبين المنطقة, مبيناً على أن تضاعف أعداد المزارعين بمهرجان العنب يؤكد على أن القصيم سلة غذاء المملكة لما تمتلكه من خيرات وأرض خصبة وهمة رجال وهذا ما نؤمل عليه الشيء الكثير , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وفي ختام احفل كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الراعية والداعمة وشركاء النجاح لمهرجان العنب وفريق العمل , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .